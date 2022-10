La DGA livre le 8e avion de transport et de ravitaillement multirôle MRTT

Un 8e A330 MRTT sur un total de 12

La DGA, soit la Direction Générale de l'Armement, a validé la réception le 21 octobre 2022 du 8e avion ravitailleur multirôle A330 MRTT (Multi role tanker transport) Phénix suite aux différentes opérations de vérifications qu’elle a conduites depuis début juin. Ces essais se sont déroulés en Espagne, à Getafé, puisque c’est là-bas que les avions civils A330 produits par Airbus à Toulouse y sont transformés en MRTT. Puis ils se sont poursuivis en France, à Istres, où les MRTT sont testés à DGA Essais en vol (DGA EV).

Un avion multirôle

L’A330-MRTT Phénix est un avion polyvalent dérivé de l’avion de ligne Airbus A330. L’étendue de ses capacités lui permet de remplacer plusieurs flottes d’avions distinctes d’anciennes générations, soit les C135-FR et KC135-RG pour le ravitaillement en vol, ainsi que les A310 et A340 pour le transport stratégique de personnels et de fret. Le Phénix est conçu pour répondre aux différentes missions confiées à l’armée de l'Air et de l'Espace, notamment la mise en œuvre de la composante aérienne de la dissuasion nucléaire, la contribution à la posture permanente de sûreté aérienne, la projection stratégique de forces et de puissance et le transport médicalisé d’urgence. 12 A330-MRTT Phénix seront livrés à l’armée de l'Air et de l'Espace d’ici à fin 2023.