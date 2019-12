La DGA inaugure le cluster Aliénor

La Direction générale de l'armement, sur le site d'Aerocampus Aquitaine, a inauguré le cluster Aliénor, qualifié de « cluster régional d'innovation technique de défense dédié au domaine aérospatial ». Un cluster qui voit le jour suite à l'association de quatre partenaires : la DGA, l'Armée de l'air, l'Armée de terre et Aerospace Valley.

La formalisation de ce cluster fait suite à « un contrat de partenariat signé lors du salon Sofins en avril 2019 entre la Région et la DGA au travers de la mise en place d'approches créatives pour stimuler les acteurs de l'écosystème civil et militaire », rapporte le Ministère des Armées. L'objectif de ce cluster est ainsi de soutenir l'innovation dans la région. Pour cela, l'AID pourra notamment fournir un appui aux solutions répondant à des besoins dans le domaine de la défense aérospatiale. L'ambition de ce cluster est ainsi « d'animer et de fédérer tous les acteurs régionaux et particulièrement les PME / ETI, TPE et start-up », ajoute le MinArm. Le cluster Alienor, pour communauté aérospatiale de la défense pour labelliser les innovations et études nouvelles opérationnelles de la région, est co-présidé par Aerospace Valley et le centre DGA Essais de missiles.