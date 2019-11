La Défense belge au cœur de l’Afrique

Retour en Afrique pour la Défense belge et sa Force Aérienne. Depuis 2015, la Défense organise l’exercice « Tropical Storm » au Gabon, tous les deux ans, afin de maintenir et développer ses compétences africaines. Pour cette édition 2019, qui se déroule du 6 novembre au 23 décembre, la composante terre et médicale et la Force Aérienne ont déployé 800 personnes et 8 appareils au Gabon : 3 C130H (15e Wing), 3 A-109 et 2 NH-90 (1er Wing).

Les 3 C130H effectueront une centaine d’heures de missions, soit environ 200 heures de vol. Les 3 A-109 voleront 150 heures et les 2 NH-90 une centaine d’heures. L’objectif affiché de cet exercice est de maintenir l’expérience africaine de la Défense belge et d’être prêt pour une mission NEO (Non-combatant Evacuation Operation) de civils d’une zone en crise éventuelle, qui est l’une des tâche permanentes de l’armée belge.

