La demande pour les avions cargos ne faiblit pas

82 Boeing avions cargos vendus depuis 2020

Emirates prendra deux Boeing 777 Fret de plus. L'annonce a été faite au Dubai Airshow 2021. Les appareils étaient déjà inscrits dans le carnet de commandes du constructeur et iront rejoindre le parc des dix 777 Fret déjà opérés par Emirates SkyCargo. Depuis le début de l'année 2020, Boeing aura vendu pas moins de 82 avions cargos neufs. Soit 77 Boeing 777 Fret et 767 Fret auxquels s'ajoutent cinq Boeing 747-8F tout en accrochant de nouveaux clients comme le groupe maritime et de logistique CMA CGM.

Plus de 200 commandes pour le Boeing 737-800 BCF

Boeing vient aussi d'ajouter un nouveau client pour son 737-800 BCF. Il s'agit de la société Icelease qui a signé pour 11 exemplaires de cet avion passagers reconverti en avion cargo sous maîtrise d'oeuvre Boeing, d'où le B devant CF qui signifie "Converted Freighter". Lancé en 2016, ce programme de conversion compte désormais 19 clients pour plus de 200 exemplaires dont près de la moitié portée par le loueur Gecas. Vu la demande et l'impatience des opérateurs, Boeing multiplie les ouvertures de lignes de conversion. Trois autres seront ainsi ouvertes en 2022 et 2023. L'une sur l'aéroport de Londres/Gatwick au sein du site Boeing, les deux autres, en 2023, chez le canadien KF Aerospace MRO. Au début de cette année, Boeing avait déjà annoncé la création d'une troisième ligne de conversion chez son sous-traitant Gameco (Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Co) ainsi que deux chez son sous-traitant Coopesa au Costa Rica.

DHL Express signe pour 9 Boeing 767-300 BCF

Autre programme qui connaît un net coup d'accélérateur depuis la crise créée par la pandémie, le Boeing 767-300 BCF dont DHL Express vient de commander neuf exemplaires. Ces appareils s'ajouteront à la première tranche de huit 767-300 BCF commandée par l'intégrateur qui en a désormais réceptionné sept. Les appareils sont exploités par les partenaires de DHL Express au Moyen-Orient et en Amérique Latine. Le Boeing 767-300 BCF compte plus de 100 commandes désormais.