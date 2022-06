La demande mondiale de cargo commence à ralentir

Est-ce que le boom de la demande mondiale de fret qui a été très fort durant la crise du transport aérien mondial liée à la pandémie du Covid-19 est en train de ralentir ? C'est ce qu'il semblerait à examiner les dernières statistiques rendues publiques par l'IATA (Association internationale de transport aérien). Pour le mois d'avril 2022, la demande globale mesurée en CTK (cargo tonnes-kilomètres) a chuté de 11,2% en avril 2022 (comparativement à avril 2021) et de 1% par rapport à avril 2019. Les capacités se sont aussi contractées (-2% par rapport à avril 2021).

Plusieurs facteurs permettent d'expliquer ce ralentissement. "La combinaison du conflit en Ukraine et des confinements liés au Covid-19 ont fait grimper les coûts de l'énergie, ont intensifié les perturbations dans la chaîne d'approvisionnement, et nourri l'inflation. L'environnement opérationnel est difficile pour tous les secteurs, y compris le fret aérien. Mais avec l'assouplissement des restrictions en Chine, il y a des signes pour un peu d'optimisme et le déséquilibre entre l'offre et la demande maintient des yields qui restent hauts", explique Willie Walsh, directeur général de l'IATA.

L'Amérique du Sud tire son épingle du jeu

Par région, c'est en Asie-Pacifique que les volumes aériens cargo ont chuté le plus avec une baisse de 15,8% de la demande en avril 2022 comparativement au même mois de 2021. C'est la performance la plus faible de toutes les régions et qui est de manière significative plus basse que celle du mois précédent (-5,1%). Les compagnies aériennes ont été très lourdement touchées par la baisse du commerce et de l'activité manufacturière à cause des confinements liés au variant Omicron en Chine. En conséquence, la capacité de fret disponible dans la région a chuté de 19,1% comparativement à avril 2021, soit la plus importante chute de capacités de toutes les régions du monde. Toute de suite derrière la zone Asie-Pacifique, la zone Europe enregistre la deuxième plus forte baisse de la demande cargo avec une chute de 14,4% en avril 2022, comparativement à la même période de 2021. A l'intérieur de l'Union européenne, la chute est encore plus importante à -24,6%. Cette dégringolade est directement attribuable aux effets de la guerre en Ukraine et des effets induits des confinements en Chine. Pour la zone Moyen-Orient, la baisse de la demande est de 11,9%. Cela traduit le fait que les bénéfices qui devaient être retirés de changements de flux de fret pour éviter la Russie ne se sont pas matérialisés. Les capacités ont baissé de 0,2% en avril 2022, sur un an. La baisse est plus mesurée sur la zone Amérique Nord, où la baisse de la demande est de 6,6%. Même si cette baisse est significative, certaines routes-clés, comme les liaisons US-Europe reste fortes. La seule région qui connaît une hausse des volumes de fret est l'Amérique du Sud, avec une très impressionnante augmentation de 40,9% de la demande en avril 2022, comparativement à la même période de 2021. Dans cette région, les transporteurs ont fait preuve d'un très grand optimisme en introduisant de nouveaux services et de nouvelles capacités, et dans certains cas, ont investi dans des avions cargo supplémentaires devant arriver en flotte dans les prochains mois.