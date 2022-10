La décarbonation progresse dans les aéroports africains

Le 24 octobre dernier, la réunion de l'Assemblée générale de ACI Africa, la branche africaine de ACI (Conseil international des Aéroports), qui s'est tenu à Marrakech (Maroc) a notamment permis de faire un point sur l'avancement des aéroports africains sur le plan de la décarbonation. Au total, 25 plateformes africaines réparties dans 13 pays, adhèrent au programme "Airport Carbon Accreditation" à un des six niveaux disponibles. Ils représentent conjointement 40% du trafic passager africain global, selon les niveaux pré-crise de 2019.

L'aéroport d'Abidjan, seule plateforme neutre en carbone du continent africain

La réunion a aussi été l'occasion de présenter les nouveaux entrants. L'organisateur de l'évènement, l'ONDA (Official des aéroports marocains) a ainsi annoncé que les aéroports de Rabat-Salé et Fès-Saïss avaient tous deux joints le programme au niveau 1 "Mapping" (ou Evaluation de l'empreinte carbone). L'ONDA a annoncé que les deux aéroports les plus fréquentés qu'elle a en charge, les plateformes de Marrakech Menara et l'aéroport Mohammed V de Casablanca étaient à présent passés au niveau 2 "Réduction". En Tunisie, l'aéroport de Monastir Habib Bourguiba est entré directement au niveau 2 "Réduction", suivant les traces de l'aéroport d'Enfidha Hammamet, premier aéroport du continent africain à avoir adhéré au programme et qui est aussi le premier à avoir atteint le niveau 3 "Optimisation". L'aéroport de la Réunion Roland-Garros est aussi au niveau 3. Pour l'instant, le seul aéroport du continent africain à être neutre en carbone est l'aéroport international Felix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Côte-d'Ivoire).