La Corée du Sud achète du missile Meteor de MBDA pour son avion de combat KF-21

Un contrat pour 100 missiles Meteor de MBDA

"L'Administration du programme d'acquisition de défense (DAPA) de la Corée du Sud a signé le 30 octobre dernier un contrat d'achat de missiles air-air à longue portée Meteor conçus par la société européenne MBDA dans le but d'équiper le nouvel avion de chasse supersonique sud-coréen KF-21", rapporte l'agence de presse sud-coréenne Yonhap News qui précise : " un officiel de la DAPA a indiqué que «les négociations sur le prix d'achat, la date de livraison et le soutien technique après la vente ont été conclues et le contrat d'achat a été signé ainsi», en poursuivant qu'«avec ce contrat, il sera possible d'acquérir 100 missiles air-air Meteor comme premier lot au moment de la production de masse du chasseur KF-21.»

Tir d'essai depuis le KF-21 au mois de mai dernier

Cette commande d'un premier lot de 100 missiles a été précédée par un tir d'essai du Meteor depuis un KF-21 en mai dernier, "au-dessus de la mer Jaune, à l'ouest de la péninsule coréenne". "L'essai s'est déroulé en trois étapes, avec d'abord la détection et la poursuite de la cible volante à 87 km de distance grâce à son radar actif à balayage électronique (AESA), le lancement du missile, puis le passage du missile à 1 mètre de la cible. Le radar AESA du KF-21 a été conçu avec des technologies locales et permet de suivre plusieurs cibles avec des composants plus avancés et plus efficaces", rappelle Yonhap News.

Quatrième avion de combat pour le Meteor

Le Meteor, qui équipe déjà les avions de combat Eurofighter, Gripen et Rafale, en équipera donc un quatrième, le sud-coréen KF-21 qui pourra prendre quatre missiles. Capable de voler à une vitesse de Mach 4 voire même plus, le Meteor a une portée maximale de 200 km.