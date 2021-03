La Corée du Sud se muscle face à Pékin et Pyong Yang

Vers une flotte de 100 Apache

L’armée de terre sud-coréenne (ROKA) chercherait à se procurer 36 nouveaux hélicoptères AH-64E « Apache ». Ils viendraient compléter les 36 AH-64E commandés en 2013 pour 1,3 milliards de dollars. Si cette commande devient effective, les AH-64E remplaceraient nombre pour nombre les AH-1S "Cobra" toujours en service. La volonté de l’armée sud-coréenne étant de disposer d’un peu plus de 100 exemplaires de cette machine à l’horizon 2028.

Le standard E « Guardian »

Présenté en 2012 sous le nom de AH-64D Block III, il fut renommé AH-64E « Guardian ». Dernière évolution de la famille, il fut modernisé avec de nouveaux moteurs, une numérisation poussée et l’emport des roquettes guidés APKWS et de missiles anti-aériens AIM-92 « Stinger ». Pouvant être équipé du radar AN/APG-78 Longbow, le Guardian renforce ses capacités de gunship, allant du soutient à l’infanterie jusqu'aux patrouilleurs côtiers.

Changement de cap

L’acquisition de nouveaux hélicoptères de combat (AH-64E, H155 LAH) est née de la volonté coréenne de professionnaliser de manière accrue ses forces armées. pour reprendre le commandement des opérations en temps de guerre à ses frontières, une responsabilité assumée il y a encore peu de temps par les Etats-Unis. Ce changement de paradigme oblige donc la Corée du Sud à réadapter son dispositif militaire. Une partie de ces nouveaux Apache pourraient être intégrés dans un nouveau régiment de combat héliportée, dédié aux missions de reconnaissance et de frappe en profondeur. Et ce alors que le 3 mars dernier le groupe coréen KAI et l'israélien IAI ont signé un MoU pour doter le prochain hélicoptère léger armé LAH (un nouveau développement entre KAI et Airbus Helicopters du H155) de la technologie MUM-T pour lui permettre d'opérer en coordination avec un drone ailier.