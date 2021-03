La Corée du Sud lance son premier porte-avions

Début des travaux

La DAPA (Defense Acquisition Programme Administration) sud-coréen a annoncé le 23 février le début des travaux sur son futur porte-avions léger. Ce programme dont le coût de développement et de construction devrait dépasser les 1,8 milliard d’euros, vise une entrée en service d’ici 2033. L’entretien annuel est estimé à 180 millions d’euros. Ce programme, auparavant connu sous le nom de LPX-II, est désormais baptisé CV-X. Construit par Hyundai Heavy Industries, ce porte-avions léger sera le plus important de la flotte de la ROKN (Republic of Korean Navy) devant les bâtiments d’assaut amphibies de la classe Dokdo (199m, 20 000T).

F-35, MH-60

Les dimensions du porte-avions et son tonnage ne sont pas indiqués, mais il semble être de la même longueur que les navires d’assaut amphibies de classe America de l’US Navy, soit environ 260 mètres pour un déplacement de 45 000 tonnes. Ce bâtiment est prévu pour transporter une vingtaine d’aéronefs. La maquette montre le navire transportant une dizaine de chasseurs F-35B, avec un espace supplémentaire pour une demi-douzaine d’hélicoptères. La construction de ce navire intégrera la ROKN au sein du club des utilisateurs de F-35B, qui comprend actuellement l’US Navy, la Royal Navy, la Marina Militare, et bientôt la Japan Maritime Self-Defense Force.

Un design en évolution

Les premières ébauches parvenues à la presse ne constituerait pas une décision définitive. Une des caractéristiques les plus distinctives du navire est la présence de deux îlots (le premier pour la navigation, le second pour les opérations aériennes). Il s’agit d’une configuration déjà sélectionnée par la Royal Navy pour ses deux porte-aéronefs de la classe Queen Elizabeth . Il dispose également de deux ascenseurs sur le côté droit.