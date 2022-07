La constellation OneWeb de deuxième génération en ligne de mire

Encore 220 satellites à déployer

Interrompu le 4 mars par la Russie, le déploiement de la constellation indo-britannique OneWeb dédiée à l’internet global (qui comprend actuellement 428 satellites de première génération sur orbite basse, sur 648 prévus) doit reprendre au quatrième trimestre cette année.

Les lancements seront à la fois assurés par des Falcon 9 de SpaceX, et par le GSLV Mark 3 de l’Agence spatiale indienne (Isro), commercialisé par sa filiale NewSpace India (NSIL).

L’objectif est de disposer de la constellation complète au deuxième trimestre 2023.

Essais de connectivité en vol

En attendant, différents essais sont menés par OneWeb pour valider sa solution de connectivité sur orbite basse.

En particulier, une expérimentation a eu lieu le 27 mai dernier au-dessus du Texas, à bord d’un Boeing B777-200LR, en partenariat avec Stellar Blu, opérateur américain spécialisé dans la connectivité des avions, et Ball Aerospace, fournisseur américain de technologies d’antennes.

Le terminal testé, Sidewinder, a permis d’offrir aux passagers, pendant un peu plus d’une heure, une expérience de connectivité par satellite complète : téléconférence vidéo (Teams), streaming (YouTube 4K et Netflix), puis jeux vidéo (VR en ligne et Nintendo Switch), avec des débits de 260 Mbps en download et 80 Mbps en upload.

Sidewinder devrait être certifié à la mi-2023.

Un pari audacieux

Avant même que la première génération de sa constellation ne soit opérationnelle, OneWeb a choisi l’opérateur de lancements californien Relativity Space, créé en 1995, pour déployer une partie des satellites de deuxième génération.

Les premiers lancements doivent intervenir en 2025, et utiliser le lanceur de deuxième génération de Relativity Space, Terran R.

Celui-ci est réutilisable, utilise des pièces 3D, et doit offrir des performances comparables au Falcon 9 de SpaceX.

Mais, pour l’heure, la startup n’a pas encore fait voler son premier microlanceur, Terran 1, actuellement en cours d’installation sur son pas de tir de la base de Cape Canaveral, en Floride…