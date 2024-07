La Compagnie, qui fête ses dix ans, attend impatiemment son troisième avion

En ce mois de juillet, la Compagnie fête son dixième anniversaire. Depuis sa création, la Compagnie propose à ses passagers un service 100% affaires pour relier l'Europe aux Etats-Unis au départ de Paris, Milan et Nice (en desserte saisonnière) à destination de New York. A bord, les passagers retrouvent une cabine exclusivement équipée de 76 sièges s'inclinant en lits parfaitement plats, un service personnalisé, des menus signés par des chefs reconnus et accordés à une carte de vins 100% bio, ainsi qu'un wifi haut débit, gratuit et illimité.

100 millions d'euros de CA atteint en 2023

En dix ans, la Compagnie a opéré 9 000 vols et transporté plus de 480 000 passagers, dont 54% en provenance des Etats-Unis, 39% de France, 4% d'Italie (depuis avril 2022) et 3% du Royaume-Uni (de 2015 à 2017). Devenue profitable en 2022, après la période du Covid, la compagnie française a dépassé le seuil de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023 : "Un bond de 40% en un an, qui devrait être suivi d'une stabilisation en 2024", prévoit Christian Vernet, PDG de la Compagnie. Les ventes sont supérieures à la période pré-crise de 2019.

Le troisième avion sera un Airbus A321LR

Aujourd’hui, La Compagnie opère deux Airbus A321neo (flotte renouvelée en juin et septembre 2019), un appareil de nouvelle génération, plus performant, moins bruyant et plus respectueux de l’environnement avec une consommation de 30% inférieure à celle des appareils de génération précédente. Forte de ses bons résultats depuis 2 ans, La Compagnie vient de signer l’intégration d’un troisième appareil afin de consolider sa flotte et d’accélérer son développement. Un nouvel Airbus A321neo 100% classe affaires avec 68 sièges-lits sera livré par Airbus pour compléter la flotte en septembre 2026 (programme et mise en vente des billets à partir de janvier 2026). "Nous avions prévu initialement d'intégrer un troisième avion en 2024, mais nous avons été confrontés à la très grande tension sur la chaîne mondiale de construction d'avions. Notre troisième avion sera un Airbus A321LR. Parallèlement, nous allons rétrofiter notre premier Airbus A321neo, livré en avril 2019, pour en faire une version "LR". Clairement l'Airbus A321neo a été l'outil "game changer" qui nous a permis d'atteindre la profitabilité. L'arrivée du troisième avion devrait nous permettre d'ouvrir une nouvelle liaison entre New York et une nouvelle capitale européenne. Parallèlement, la version LR nous permet aussi d'imaginer ouvrir d'autres destinations que New York aux Etats-Unis. L'objectif de développement de la compagnie table sur une flotte de 6 à 10 avions d'ici quelques années", précise Christian Vernet, PDG de la Compagnie.