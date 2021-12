La Compagnie lance une nouvelle ligne Paris-Libreville

Naviguant entre les nouvelles restrictions imposées par le nouveau variant Omicron du Covid-19, la Compagnie a annoncé qu'elle allait lancer à partir du 16 décembre une nouvelle liaison Paris-Libreville en partenariat avec la compagnie Afrijet. Cette dernière a fait valoir ses droits de trafic au Gabon pour exploiter la route à raison de deux vols hebdomadaires les jeudis et dimanches. Les vols seront assurés en A321neo 100% business et Afrijet et la Compagnie assureront la commercialisation de la ligne sur leur marché respectif.

"Nous sommes ravis de ce partenariat avec Afrijet qui nous permet d'accéder au marché affaires du continent africain qui est un marché dynamique et résilient malgré la crise. Nous avons le parfait produit pour satisfaire cette clientèle exigeante et Afrijet a la connaissance du marché qu'elle adresse déjà en régional. Cette nouvelle ligne est dès cet hiver un parfait complément d'activité à notre ligne historique Paris-New York", déclare Christian Vernet, président de la Compagnie.

L'accès à Israël encore très restrictif

Les opérations sur Paris-Libreville remplacent celles initialement prévues sur Paris-Tel Aviv à compter du 6 décembre compte tenu des restrictions sanitaires encore en vigueur en Israël. "L'ouverture de notre Paris-Tel Aviv est fortement contrainte par les restrictions de voyage vers l'Etat d'Israël qui sont encore trop restrictives pour les voyageurs. Nous sommes toujours intéressés par ce marché, mais préférons saisir des opportunités qui présentent davantage de garanties pour la Compagnie", explique Christian Vernet.