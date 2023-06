La compagnie FlyBig signe un accord d'achat pour de nouveaux avions DHC-6 Twin Otter de chez De Havilland Canada

De Havilland Canada et flybig signent un accord d'achat pour de nouveaux avions DHC-6 Twin Otter

De Havilland Aircraft of Canada Limited (De Havilland Canada) et flybig ont annoncé aujourd'hui, lors du Salon International de l'Aéronautique de Paris, la signature d'un accord d'achat pour l'acquisition de deux avions Twin Otter série 400 et d'une lettre d'intérêt pour l'acquisition de 10 nouveaux avions DHC-6 Twin Otter® Classic 300-G™.

Un premier opérateur pour le Twin Otter Series 400 en Inde

"Nous sommes fiers d'accueillir flybig comme notre premier opérateur du Twin Otter série 400 en Inde, et de les voir envisager un potentiel achat futur de 10 nouveaux avions DHC-6 Twin Otter Classic 300-G", a déclaré Brian Chafe, PDG de De Havilland Canada. "Aider à connecter les communautés éloignées est au cœur de la mission de ces avions."

Un avion parfait pour le programme de développement des aéroports régionaux d'Inde

"Les Twin Otters sont l'avion parfait pour le programme de développement des aéroports régionaux UDAN de l'Inde, qui fait partie du son volet de connectivité régionale (RCS-Regional Connectivity Scheme) visant à améliorer les routes aériennes sous-desservies, a déclaré Sanjay Mandavia, président et directeur général de flybig. "Nos deux avions de la série 400 contribueront à réaliser la vision de notre honorable Premier ministre Narendra Modi pour connecter l'arrière-pays de l'Inde, et nous sommes impatients de travailler avec De Havilland Canada sur de potentielles acquisitions futures du nouveau Classic 300-G."

Une nouvelle génération d'avions Twin Otter

Rejoignant la série actuelle DHC-6 Twin Otter 400, le nouveau DHC-6 Twin Otter Classic 300-G représente la cinquième génération de l'avion Twin Otter. Tous les DHC-6 Twin Otters transportent des passagers, transportent des VIPs, déplacent des cargaisons, effectuent des opérations d'évacuation médicale et réalisent des missions spéciales dans les environnements les plus impitoyables du monde. Lorsqu'ils sont montés sur des flotteurs amphibies, ces avions se déplacent sans heurt entre les surfaces pavées et les zones d'atterrissage sur l'eau.