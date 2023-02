La colombienne Viva Air jette l'éponge

La compagnie low cost Viva Air a annoncé le lundi 27 février qu'elle mettait fin à ses activités, en raison de problèmes financiers. Viva Air avait été fondée en septembre 2009 et avait débuté ses activités en 2012. Elle était une filiale du groupe Irelandia Aviation, lui même fondé par Declan Ryan, à l'origine de la création de la compagnie low cost irlandaise Ryanair. Irelandia Aviation a aussi participé à la création de nombreuses compagnies low cost dans le monde, notamment Tiger Airways Australia, Allegiant Air et VivaAerobus.

Une fusion avec Avianca avortée

Basée à Rionegro en Colombie, Viva Air avait créé une filiale au Pérou, lancée en mai 2017 et baptisée Viva Air Perù. Fortement ébranlée par l'impact de la crise du transport aérien international consécutive à la pandémie de la Covid-19, la low cost avait annoncé à la fin du mois d'avril 2022 des discussions pour une possible fusion avec sa concurrente Avianca. Mais l'autorité de l'aviation civile colombienne, Aerocivil, s'y était opposée arguant de certaines craintes concernant des limites à la concurrence dans le pays. Au début du mois de février, les compagnies JetSmart et LATAM Colombia ont chacune de leur côté proposé de prendre le contrôle de Viva Air, comme une alternative à la fusion avec Avianca. Au même moment, Viva Air a annoncé qu'elle se plaçait sous la protection de la loi colombienne sur les faillites, justifiant cette décision par l'impact de la crise du transport aérien liée à la pandémie de Covid-19 et par la fusion avortée avec Avianca. Justification aussi avancée pour l'annonce de sa suspension de ses activités.

Un consortium en lice pour une reprise ?

Le gouvernement colombien a annoncé qu'un consortium de cinq compagnies sud-américaines, dont Aerolineas Argentinas, JetSmart et LATAM Colombie, était sur les rangs pour prendre part au processus d'une éventuelle reprise de Viva Air. Au moment de la suspension de ses activités, Viva Air opérait une flotte de 20 appareils Airbus A320neo et A320-200 vers 35 destinations en Colombie, au Pérou, au Brésil et en Argentine.