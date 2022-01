La chinoise Greater Bay Airlines veut de l'Airbus ou du Boeing

Great Bay Airlines : un avion seulement pour l'instant

La compagnie aérienne chinoise Great Bay Airlines négocie avec Airbus et Boeing une commande portant sur 30 moyen-courriers, options incluses. Le match se joue entre l'Airbus A321neo et le Boeing 737 MAX 10. Great Bay Airlines ne possède qu'un seul avion pour l'instant, un Boeing 737-800, mais affichait ses ambitions avant la pandémie avec un plan de développement qui prévoyait initialement sept Boeing 737-800 d'ici la fin 2022 et une flotte de 30 moyen-courriers d'ici à la fin 2026. Les négociations en cours sont donc très cohérentes.

Bill Wong : un actionnaire très connecté

Le propriétaire de Great Bay Airlines n'est pas un inconnu dans le monde de l'aérien puisqu'il contrôle également Donghai Airlines dont la principale base d'opérations est à Shenzhen. Magnat de l'immobilier, Bill Wong est aussi un actionnaire très connecté avec les instances dirigeantes chinoises. Son plan est de développer le réseau de Great Bay Airlines au départ de Hong Kong avec à terme pas moins de 104 destinations en Chine et en Asie.

Des droits en attente

Pour réaliser cette ambition, Great Bay Airlines doit encore obtenir le feu vert final des autorités concernées pour pouvoir exploiter des vols commerciaux réguliers de et vers Hong Kong.