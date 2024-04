La Chine va faire voler son drone cargo XXL

Drone cargo XXL : bientôt un premier vol pour le chinois HH-100

Le prototype du drone cargo XXL conçu et développé par AVIC Xi'an Aircraft Industry est sur le point de réaliser son tout premier vol. L'aéronef a en effet réalisé les derniers essais sur piste et qui sont le préalable à un premier vol : roulages, accélérations et freinages, vérifications du fonctionnement des systèmes de contrôle autonomes. Les essais se déroulent sur l'aéroport de Yongchang d'où décollera le drone, baptisé HH-100.

700 kg de charge utile et 520 km d'autonomie

Affichant une masse maxi au décollage de 2 tonnes, le HH-100 a été conçu pour transporter 700 kg de charge utile sur une distance maxi de 520 km avec une vitesse de croisière maxi de 300 km/h. AVIC Xi'an Aircraft Industry reste pour l'instant discrète sur les modalités de chargement et de déchargement ainsi que sur le système propulsif du drone : thermique ou hybride électrique.

Encore plus XXL en 2025 avec le TP2000

Le HH-100 est le premier d'une famille de drones cargos développé par AVIC Xi'an Aircraft Industry. Le constructeur chinois travaille également sur un aéronef autonome encore plus XXL. Dénommé TP2000, le futur drone ambitionne de transporter 2 tonnes de charge utile sur une distance de 2 000 km. Un premier vol est annoncé pour 2025. Ces drones visent à servir les besoins de la Poste chinoise ou de logisticiens comme SF Express.