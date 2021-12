La Chine remet le Boeing 737 MAX en selle

Boeing 737 MAX : les compagnies aériennes chinoises peuvent commencer à préparer le retour

Le retour en service commercial du Boeing 737 MAX en Chine vient de franchir une nouvelle étape avec la consigne de navigabilité émise par les autorités chinoises de l'aviation civile (CAAC) avec une série de conditions à satisfaire par les compagnies aériennes chinoises clientes et opératrices du Boeing 737 MAX. Celles qui avaient réceptionné une partie de leurs appareils avant l'immobilisation du moyen-courrier sont désormais autorisées à "sortir les avions des hangars" ou des parkings où ils étaient immobilisés et de commencer à les préparer à un retour en exploitation. Idem pour les navigants qui suivront des sessions de "rafraîchissement". Pour autant, la CAAC ne fixe pas un calendrier de retour en service commercial. On peut supposer, vu le temps pris pour remettre en seul avions et équipages, qu'il faudra attendre l'année 2022.

Le poids de la Chine dans le carnet de commandes du 737 MAX

La décision de la CAAC n'est pas anodine. La Chine est le dernier pays où le Boeing 737 MAX est toujours interdit de vols commerciaux. De même, son poids pèse lourd dans le carnet de commandes du Boeing 737 MAX. Entre les commandes annoncées et celles toujours placées dans la ligne "non communiqué" ou "non précisé", les clients chinois représentent 20 % du carnet de commandes total de Boeing. Pour beaucoup d'observateurs, la Chine représente en effet la quasi-totalité des 685 Boeing 737 MAX commandés fermes mais toujours pas officialisés.

Redémarrage des livraisons en 2022

La décision de la CAAC, qui doit encore être suivie du feu vert au retour en exploitation commerciale, aura un impact favorable sur les livraisons du Boeing 737 MAX en 2022, la Chine représentant 20 % du total des 567 livraisons potentielles, en incluant les appareils sortis de chaîne et qui n'ont toujours pas été livrés.