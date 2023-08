La Chine réalise une commande historique de H160

50 H160 pour GDAT

Cinquante H160 commandés. Le contrat a été annoncé le 7 avril 2023, à l'occasion de la visite du président français Macron en Chine. Airbus Helicopters a alors signé un contrat avec GDAT, l'un des loueurs et opérateurs d'hélicoptères les plus importants de Chine, portant sur 50 hélicoptères H160. Ce contrat constitue la plus importante commande pour le H160 sur le marché civil et parapublic depuis que l'hélicoptère a été dévoilé en 2015. Les appareils seront notamment utilisés dans le secteur de l'énergie, y compris le transport offshore pour les plateformes pétrolières et gazières, les parcs éoliens et le pilotage portuaire, ainsi que les services médicaux d'urgence et d'autres missions de service public municipal. Les deux entreprises ont également signé un accord de coopération stratégique portant sur des sujets tels que les capacités de soutien et de services, entre autres, afin d'assurer le succès à long terme du H160 en Chine. En juin 2019, Shenzhen Eastern General Aviation Company, devint client de lancement de la version VIP du H160 en Chine, l’ACH160.

ACH160 pour TCH

Cette version spécifique de l’hélicoptère a fait parler d’elle lors de l’Heli-Expo édition 2023, qui s’est tenue à Atlanta. D’abord parce que The Helicopter Company (THC) du Royaume d'Arabie Saoudite a pris livraison de son premier hélicoptère Airbus ACH160. Cet appareil est le premier des six hélicoptères fournis par Airbus Corporate Helicopters en configuration ACH160 Line. Il sera utilisé pour des services d'aviation d'affaires par Red Sea Global, qui devient le premier client de l'ACH160 au Moyen-Orient. Ensuite, parce qu’Airbus Corporate Helicopters a livré le premier exemplaire de l'hélicoptère ACH160 Exclusive. Cet hélicoptère est non seulement le premier ACH160 en configuration Exclusive à être livré dans le monde, mais aussi le premier ACH160, toutes versions confondues, à être livré en Europe.

Configuration Exclusive

Il a été réceptionné par un client privé basé en France et est entré en service immédiatement. La configuration Exclusive se distingue, extérieurement, de la Line par son marchepied spécifique se repliant automatiquement ainsi que ses deux portes non coulissantes mais à charnières, s’ouvrant à la manière d’une portière de voiture. La version Exclusive dispose également d’un catalogue de finitions très particulier, puisque le client peut étendre considérablement son choix en termes de customisation, aussi bien au niveau de la cabine et de son intérieur ainsi que son habillage, mais également en termes de peinture et de coloris. Par opposition, la configuration Line est plus classique, puisqu’il s’agit d’un H160 « normal » mais avec des aménagements cabine spécifiques.

Une demande croissante de H160 en Amérique du Nord

En Amérique du Nord, Airbus Helicopters continue d'enregistrer une demande croissante pour les hélicoptères H160, avec plus d'une douzaine de H160 déjà commandés par des clients nord-américains à ce jour pour remplir toute une série de missions. Pour soutenir cette croissance et l'entrée en service de l'appareil, des plans sont maintenant en place pour l'ajout du premier simulateur de vol complet (FFS) H160 en Amérique du Nord. Le FFS sera un outil de formation essentiel pour le nombre croissant de clients en Amérique du Nord et en Amérique latine qui ont déjà passé des commandes. « Pour les Américains, c’est un signal très positif, cela veut dire que nous sommes impliqués [dans la commercialisation de la machine] aux Etats-Unis et que nous sommes optimistes sur le déroulement du programme », commente-t-on chez Airbus Helicopters. Puisqu’il est question des Etats-Unis, la certification FAA avance après une longue période d’immobilisation et l’hélicoptériste devrait obtenir le certificat de type cette année. La machine a connu un retard involontaire, largement dû à la pandémie liée au Covid-19.

Coronavirus et certification

« Lorsque le processus de certification FAA a été lancé, ce dernier a été presqu’immédiatement impacté par les effets du virus », commente Gilles Armstrong, responsable du programme H160. Dit d’une autre manière, pendant deux ans et demi, la totalité des échanges et dialogues entre Airbus Helicopters et la FAA se sont fait sur base de courriels et de visioconférences. « Il n’y a donc pas eu de visite physique d’inspecteurs ou d’autres employés de la FAA pour vérifier la conformité de [la machine] par rapport à la réglementation en vigueur. Ce qui a entraîné un retard conséquent », ajoute Gilles Armstrong. Les premiers échanges ou plutôt les premières rencontres physiques avec la FAA sont assez récents. « Airbus Helicopters a livré un premier H160 à PHI [Petroleum Helicopters International] l’an dernier, la FAA peut s’appuyer dessus pour faire avancer le processus de certification », ajoute Gilles Armstrong. PHI est un opérateur qui dispose d'une flotte de plus de 250 machines, aussi bien européennes qu'américaines, lesquelles oeuvrent dans les segments Oil & Gas aussi bien que les évacuations médicales d'urgence.

Des commandes dans tous les segments

Pour le H160, Airbus Helicopters a enregistré des commandes dans quasiment tous les segments de missions prévus pour le H160 : missions militaires, sauvetage, police, transport de personnes (Énergie et VIP) ou encore prises de vues aériennes. « Les machines accumulent les heures de vol sans surprises ni soucis, notamment grâce au travail ou plutôt au nombre d’heures de fonctionnement accumulées par le DHC0 (Dynamic Helicopter Zero), l’un des bancs d’essais du H160 », ajoute Gilles Armstrong. L’objectif étant de 3 000 heures de vol simulées, le banc a dépassé les 1 000 heures de vol. « C’est un excellent simulateur du comportement de l’appareil et qui nous permet d’apprendre à l’avance », ajoute Gilles Armstrong. La flotte a elle aussi dépassé les 1 000 heures de vol, en incluant les appareils en pré-livraison.

Pégase pour la Gendarmerie Nationale

Mais la version du H160 la plus récente et en cours de développement n’est autre que le Pégase, ou le H160 destiné à la gendarmerie nationale commandée à dix exemplaires -qui sera également utilisée par les unités d'intervention hautement spécialisées telles que le GIGN ou le Raid, qui avait d'ailleurs été présentée dans sa splendide livrée bleue à l'occasion du salon Milipol édition 2021, sous forme d'une maquette à grande échelle- est actuellement en cours de développement. « Cette version très complète de service public du H160 entrera en service en 2024, elle disposera d’un système de mission à bord qui sera à même de rassembler toutes les informations, de les traiter, de s'adapter aux choix de l'opérateur derrière les écrans, à l'utilisateur au sol, pour pouvoir aussi bien récupérer ou envoyer l'information collectée pour la communiquer », explique Gilles Armstrong. Airbus Helicopters en est à l’assemblage final des trois premières machines, la troisième a rejoint récemment les deux précédentes. En janvier 2023, le premier Pégase a été mis sous tension. « Nous avons fait beaucoup d’essais de dérisquage, que ceux-ci soient sur le plan aérodynamique, vibratoire, des essais systèmes au sol, … avant de réunir l’ensemble en vol », ajoute Gilles Armstrong. Les vols se dérouleront toute cette année avant que la machine ne soit mise en service dans le cadre des jeux olympiques 2024.