La Chine multiplie la précision de son artillerie à guidage laser grâce l'Intelligence Artificielle

L’utilité de l’Intelligence Artificielle relève de sa puissance de calcul. Les projectiles, disposant de capacités d’adaptation de trajectoire en vol, sont soumis à un flux d’information impressionnant et complexe à gérer en temps réel et limité. Les conditions météorologiques (vent, pluie, etc), la température ou encore la pression atmosphérique peuvent avoir un impact sur la trajectoire d’un projectile, comme le relève le SCMP.

L’emploi militaire de l’IA, une problématique de plus en plus répandue

Plus globalement, la question de l’IA et de son usage dans les armées se généralise. Elle fit l’objet de la première conférence internationale sur l'usage de l'intelligence artificielle dans le domaine militaire qui eut lieu en février 2023 aux Pays-Bas. Dans l’objectif d’ouvrir la voie à la discussion, notamment au sujet de la régulation du pouvoir destructeur de drones et de robots, cette conférence à réunit à La Haye une cinquantaine de pays parmi lesquels les États-Unis et la Chine.

Les bombes et autres projectiles intelligents se développent eux aussi de plus en plus, multipliant les technologies afin de permettre une précision sous n’importe quelles conditions. L’exemple américain de la bombe intelligente StormBreaker développée par Raytheon est particulièrement parlant. Alliant un radar à ondes millimétriques qui suit les cibles en temps réel, une imagerie infrarouge ultra précise qui permet une discrimination et une classification accrue des cibles, ainsi qu’un laser semi-actif qui permet à l’arme de suivre un désignateur laser aéroporté ou au sol, le projectile réunit pas moins de trois systèmes d’acquisition de cibles. Le StormBreaker a vocation à équiper les bombardiers B-52, B-1B Lancer et B-2A Spirit, mais aussi les chasseurs F-16, F/A-18 et F-35 de l’armée américaine. (pour en savoir plus, lisez notre article sur le sujet). On relève plusieurs autres projectiles de ce type considérés comme « intelligents » :

Les JDAM américaines de Boeing qu’emploient les forces ukrainiennes dans le conflit,

Le SPIKE NLOS israélien de Rafael Advanced Systems,

Le KAB-500S-E ou KAB-1500Kr russe de KTRV.

Des munitions d'artillerie guidées alimentées par l'IA comme celle que la Chine cherche à développer permettrait d'accroître la précision des tirs, et donc de limiter le coût de la guerre en limitant le nombre d'obus tiré par cible. Une économie qui se ressentirait aussi sur les stocks de son armée, tant on sait qu'un conflit de haute intensité les fait fondre comme neige au soleil.