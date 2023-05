La Chine et les pays d’Asie centrale vont développer une « Route de la soie aérienne »

Ouverture de lignes avec l'Asie Centrale

La ville de Xi'an, point de départ de l'ancienne Route de la soie et ville d'accueil du prochain Sommet Chine-Asie centrale sera bientôt reliée avec les cinq pays d'Asie Centrale : Kazakhstan, Kirghizstan, Tadjikistan, Turkménistan et Ouzbékistan. Des liaisons aériennes qui ont été lancées avec la mise en place la semaine dernière d'un vol hebdomadaire sur la ligne Xi'an-Achgabat (Turkménistan) et suivie par un vol hebdomadaire sur Xi’an-Urumqi-Douchanbé (Tadjikistan) à compter du 18 mai, a annoncé Sun Wensheng, directeur adjoint des autorités chinoises de l'aviation civile (CAAC) et dont les propos sont rapportés par le site French.China.org.cn.

Route de la soie aérienne

Ces ouvertures de ligne ont été précédées par un travail préparatoire. "La CAAC et les pays d’Asie centrale ont organisé des discussions et préparé la signature d’un mémorandum d’entente pour développer conjointement une Route de la soie aérienne. Ils travaillent également ensemble pour établir les réglementations, afin d’améliorer la qualité et l’efficacité de la coopération dans le secteur de l’aviation civile", poursuit French.China.org.cn. "La Chine a signé des accords intergouvernementaux sur le transport aérien avec les cinq pays d’Asie centrale, s’accordant notamment sur la 3e et la 4e liberté aérienne avec l’Ouzbékistan et le Turkménistan". Le Kazakhstan et le Kirghizstan doivent suivre cette année.

Rôle de soutien stratégique

"Nous encourageons activement les compagnies aériennes chinoises et étrangères à ouvrir et à multiplier les lignes aériennes en fonction de la demande du marché", explique Sun Wensheng qui ajoute : "la CAAC va jouer un rôle de soutien stratégique, servant de passerelle dans les échanges économiques, commerciaux et culturels. Elle promeut activement la coopération et les échanges avec les cinq pays d’Asie centrale". Au premier trimestre de cette année, le commerce bilatéral a augmenté de 22 %, prenant un départ solide, indiquent les données du ministère chinois du Commerce. En 2022, le commerce bilatéral entre la Chine et les cinq pays d’Asie centrale a atteint un niveau record de 64,7 Md€), indique French.China.org.cn

Hainan encore à la pointe

Et de rappeler que "les importations chinoises de produits agricoles, énergétiques et minéraux à partir des pays d’Asie centrale ont augmenté de plus de 50 % en glissement annuel, tandis que les exportations de produits mécaniques et électriques vers les pays d’Asie centrale ont augmenté de 42 % par rapport à l’année précédente". D’après Liang Haiming, le doyen de l’Institut de recherche des nouvelles Routes de la soie affilié à l’Université de Hainan, "la Chine et les pays d’Asie centrale ont le potentiel d’approfondir encore leur collaboration en établissant des zones de libre-échange, ainsi que leur coopération financière approfondie, en plus de leur coopération traditionnelle dans des domaines comme les infrastructures et l’énergie". Une fois de plus, Hainan est encore à la pointe, ses "pêcheurs" ayant déjà joué un rôle non négligeable sur un certain nombre d'îlots en Mer de Chine du Sud.