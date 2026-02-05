Patrick Pailloux, un DGA canal historique, ancré dans l'agilité
© J.M. Tanguy
Léo Barnier
Jean-Marc Tanguy

publié le 05 février 2026 à 06:00

798 mots

Venu de la DGSE, le nouveau patron de la Délégation générale de l'armement (DGA) décode sa méthode et livre son ambition de tendre vers une organisation réactive et efficace, quitte à bousculer les industriels.

Le vent du changement souffle dans les couloirs de la Délégation générale de l'armement (DGA). Comme Air & Cosmos l'avait annoncé, Patrick Pailloux entend bien faire bouger les choses, trois mois après son arrivée à la tête de l’institution qui souffle ses 65 bougies cette année. La Délégation ministérielle de

Armées

Venu de la DGSE, le nouveau patron de la Délégation générale de l'armement (DGA) décode sa méthode et livre son ambition de tendre vers une organisation réactive et efficace, quitte à bousculer les industriels.

Le vent du changement souffle dans les couloirs de la Délégation générale de l'armement (DGA). Comme Air & Cosmos l'avait annoncé, Patrick Pailloux entend bien faire bouger les choses, trois mois après son arrivée à la tête de l’institution qui souffle ses 65 bougies cette année. La Délégation ministérielle de l'armement, créé en 1961 par le général de Gaulle pour

