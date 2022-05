La Chine envoie un nouveau ravitailleur vers sa future grande station orbitale

Une mission d’à peine sept heures

Lancé le 9 mai à 17 h 56 UTC depuis le centre spatial de Wenchang, sur l'île tropicale de Hainan, au sud de la Chine, le vaisseau-cargo automatique Tianzhou 4 (Navire céleste 4, en mandarin) a rejoint le module Tianhe (Rivière céleste).

Le vol a duré un peu moins de sept heures, et l’amarrage s’est effectué en mode rapide, à l’arrière du module.

Tianhe constitue depuis avril 2021 le bloc de base de la grande station orbitale modulaire chinoise CSS (Chinese Space Station).

Elle a déjà reçu la visite de deux équipages de taïkonautes, Shenzou 12 (durant trois mois, entre juin et septembre 2021) et Shenzhou 13 (durant six mois, entre octobre 2021 et le 16 avril dernier).

En attendant Shenzhou 14

Ce ravitaillement de la CSS, le troisième réalisé depuis septembre 2021, intervient avant la prochaine mission d’occupation de longue durée, Shenzhou 14.

Cette dernière doit démarrer le 5 juin prochain, mais son l’équipage n’a toujours pas été annoncé.

A bord de Tianzhou 4 se trouvent des vivres, des fournitures, des ergols, des instruments d'expérimentation et des échantillons de matériaux pour la vie quotidienne des taïkonautes et la réalisation d’expériences scientifiques et techniques.

C’était le quinzième lancement orbital chinois de l’année (le 420e à l’aide d’une fusée Longue Marche depuis avril 1970), et le cinquantième réussi à travers le monde.