La Chine a repris la réception de ses derniers Boeing 787

Le premier Boeing livré en Chine depuis 4 ans

Après une interruption de 4 ans, Boeing a repris ses livraisons d'avions vers la Chine. Un moment symbolique que Boeing souligne logiquement dans un contexte plus général de réchauffement des relations sino-américaines. L'avion livré le 21 décembre est un Boeing 787-9 habillé de la livrée de la compagnie aérienne privée Juneyao Airlines. Les Boeing 737 MAX attendront encore un peu. Pas moins de 85 exemplaires sont en attente de livraisons, a indiqué Boeing.

La Chine n'a plus qu'une quinzaine de Boeing 787 à réceptionner

Cette livraison est une bonne nouvelle pour Boeing. Mais, l'évènement ne peut masquer le fait que les compagnies aériennes chinoises n'ont plus qu'une quinzaine de Boeing 787 à réceptionner. Outre les trois Boeing 787-9 encore à réceptionner par Juneyao Airlines dans le cadre de contrats de location, comme pour les autres, Okay Airways et Ruili Airlines ont encore respectivement cinq et six exemplaires en commande.

Assèchement des achats de gros-porteurs

Faute de nouvelles commandes ou de levées d'options, on va vers un assèchement des achats de gros-porteurs par la Chine. Aux 787-9, il faut ajouter les quatre Boeing 777F attendus par Air China. Les 21 Boeing 777X de Cathay Pacific Airways sont inscrits depuis des années maintenant, soit 10 ans, avec une commande passée en décembre 2013. Même constat chez Airbus qui n'a plus qu'une grosse quinze d'A350 à livrer (hors loueurs), soit sept A350-900 chez Sichuan Airlines, un chez China Eastern Airlines, un pour CASC, un chez Air China tandis que Cathay Pacific attend désormais six A350 Fret et encore un A350-900.