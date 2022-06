La Chine a lancé son troisième porte-avions

Un grand bond en avant pour la Marine de l’Armée populaire de libération

La rumeur de l’imminence du lancement parcourait les réseaux sociaux et les médias spécialisés depuis déjà plusieurs semaines, c’est désormais officiel, le troisième porte- avions chinois a été lancé. La cérémonie s’est déroulée ce vendredi 17 juin au chantier naval de Jiangnan Changxing, près de Shanghai, en présence de marins chinois et non sans de nombreux effets pyrotechniques et décorations aux couleurs vives.

Depuis le début de sa construction à la fin des années 2010, le navire était mentionné comme le Type 003. Son nom officiel est désormais connu, puisqu’il a été baptisé Fujian, du nom d’une province du sud-est de la Chine, et portera le numéro de coque 18. Le Fujian aura un déplacement à pleine charge supérieur à 80 000 tonnes, ce qui en fait à l’heure actuelle le plus imposant navire de la Marine de l’Armée populaire de libération (pour comparaison, le Charles de Gaulle français déplace 42 500 tonnes, et l’USS Gerald R. Ford américain environ 100 000 tonnes). Le navire mesure environ 320 mètres de long au niveau du pont d’envol, pour 300 mètres au niveau de sa ligne de flottaison. Il est doté de deux ascenseurs latéraux pour amener les aéronefs des hangars au pont d’envol. Contrairement à ce qui est parfois avancé, le Fujian n’est pas doté d’une propulsion nucléaire mais conventionnelle.