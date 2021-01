La Bretagne pousse l'avion électrique

Charles Cabillic : un fana de l'avion décarboné

Charles Cabillic, le président du groupe breton W3, a clairement de la suite dans les idées. Déjà à la manoeuvre sur l'avion à propulsion électrique lors du rachat de la compagnie aérienne Finist'Air en mai 2020 avec l'objectif de se doter à terme de Cessna Grand eCaravan. Les circonstances font que les projets pour Finist'Air sont devenus moins urgent mais la carte de l'avion électrique est toujours bien présente dans la démarche du fondateur du groupe W3 qui compte aujourd'hui plusieurs sociétés dont l'accélérateur West Web Valley, une plateforme de location d'avions OpenFly,... et maintenant Green AeroLease.

Green AeroLease pour louer du Pipistrel

Green AeroLease est la nouvelle filiale du groupe et son objectif est "d'organiser la mise à disposition d’avions légers décarbonés en location « clé-en-main » auprès des opérateurs du monde aérien (aéroclubs, écoles de formation, compagnies aériennes, ...). D'où cette commande portant sur 50 exemplaires du biplace à propulsion électrique Velis Electro conçu et développé par Pipistrel. Le tout avec le soutien et l'accord de la Fédération Française Aéronautique (FFA) puisque les 50 Velis Electro seront proposés à la location auprès des écoles et aéroclubs pour assurer la formation des nouvelles générations de pilotes. En effet, 84% des aéroclubs pensent que l’aviation électrique est une réponse aux contraintes environnementales et près de 70% d’entre eux sont intéressés pour se doter de ce nouvel avion.

Finesse Max fera le soutien

Et d'ici "à trois ans ce sont près de 200 avions électriques qui pourraient être proposés en mode AAAS (Aircraft As A Service) et déployés en France et en Europe", estime-t-on du côté du groupe W3, de la FFA et de Pipistrel dont le distributeur français, Finesse Max, "travaillera en partenariat avec Green Aerolease pour gérer l’après-vente et le réseau de maintenance des avions et maximiser ainsi la disponibilité de la flotte d’avions électriques".