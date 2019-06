La Belgique lance une plateforme de concertation pour le secteur des drones

La Belgique compte 2.300 drones enregistrés (RPAS, Remotely Piloted Aircraft Systems), 350 opérateurs reconnus et quelques constructeurs de drones. Le nombre de drones et d'utilisateurs augmente constamment, tout comme les applications commerciales et/ou sociétales. Alors que la réglementation européenne pour drones entrera en vigueur à l’été 2020, le ministre belge de la Mobilité, François Bellot, l’organisme belge de contrôle aérien, Skeyes et la DGTA (Direction Générale du Transport Aérien) ont pris l’initiative de créer le Belgian Civil Drone Council. Sa vocation sera d’être une plateforme d'échange permettant un dialogue permanent sur des questions technologiques, opérationnelles et réglementaires. Tous les partenaires veulent échanger des informations ainsi que des bonnes pratiques et promouvoir la coopération afin de faire du secteur belge des drones civils un acteur mondial de premier plan et garantir la sécurité de l’ensemble du trafic aérien. Le Belgian Civil Drone Council, qui compte de nombreux acteurs associés, peut remettre des avis ou formuler des propositions aux autorités publiques et élaborer des recommandations pour le secteur, mais peut également organiser ses propres événements pour promouvoir ses activités au sein du secteur et auprès des pouvoirs politiques. Six groupes de travail sont prévus au début : Operations, Regulation and Use, qui traite de tous les aspects opérationnels des opérations impliquant des drones ; Airworthiness, qui gère tous les aspects technologiques des opérations impliquant des drones ; Drone Integration, qui traite de l’intégration progressive des drones dans le trafic aérien ; Security & C-UAV, qui couvre tous les aspects de la sécurité liés aux opérations impliquant des drones ; Support & Promotion, responsable de tous les autres aspects liés aux opérations impliquant des drones ; Innovation, Research & Development, qui formulera des propositions concernant les projets de recherche et les compétences nécessaires.

Le Belgian Civil Drone Council lance un appel à candidatures pour ses différents groupes de travail. Tout citoyen, organisation ou entreprise belge ayant une activité professionnelle dans un domaine traité par un groupe de travail peut demander à contribuer aux travaux de celui-ci. Les candidats pourront être les constructeurs de drones, les opérateurs, les prestataires de formation, les pilotes de drones (professionnels), les entreprises développant et/ou utilisant la technologie des drones, ainsi que les institutions universitaires et les institutions publiques.