La Belgique installe le système de freinage d'urgence de Safran

De nouveaux systèmes plus moderne

Toutefois, les AAS actuellement en service commencent à vieillir alors que les avions de combat de la Belgique mais aussi des pays membres de l'OTAN se développent et s’alourdissent. La Composante air a alors décidé en 2020 de notifier à Safran sa volonté de disposer de matériels plus modernes mais aussi d'un nouveau système situé au milieu de la piste : le Mid Runway Energy Absorber (MREA). Safran, entreprise dont l'expertise est reconnue dans ce domaine, est déjà sous contrat avec l'Armée de l'air belge pour l'entretien des différents systèmes AAS. Les travaux ont commencé en aout 2021 et le système a été réceptionné le 15 mars 2022. Cette réception comprend les différents essais du système via des tractions ou encore un essai réel avec un F-16 belge.

En 2023, la Composante air modernisera ses AAS en bout de chaque pistes, en commençant par la base aérienne de Florennes.