La Bavière commande huit H145 version cinq pales pour ses forces de l'ordre

8 H145 cinq pales pour la Bavière...

Le ministère de l'Intérieur de Bavière a commandé huit Airbus H145 à cinq pales pour ses forces de police, à la suite d'un appel d'offres européen lancé plus tôt cette année. Les hélicoptères remplaceront la flotte actuelle de H135 de l'État et seront exploités par les deux bases de l'escadron bavarois d'hélicoptères à l'aéroport de Munich et à Roth, près de Nuremberg. La première livraison est prévue pour 2023.

...Version dévoilée en 2019

Plus de 200 hélicoptères de la famille H145 sont déployés pour les services publics et les missions de maintien de l'ordre dans le monde entier. La nouvelle version de l'hélicoptère bimoteur léger H145 d'Airbus, le plus vendu, a été dévoilée lors du salon Heli-Expo 2019 à Atlanta, aux Etats-Unis. Cette dernière mise à niveau ajoute un nouveau rotor innovant à cinq pales au H145 multi-missions, augmentant la charge utile de l'hélicoptère de 150 kg. La simplicité de la nouvelle conception du rotor principal facilite également les opérations de maintenance.

6 millions d'heures de vol

Au total, plus de 1 500 hélicoptères de la famille H145 sont en service, totalisant plus de six millions d'heures de vol. Propulsé par deux moteurs Safran Arriel 2E, le H145 est équipé d'un système de régulation numérique à pleine autorité du moteur (FADEC) et de la suite avionique numérique Helionix. Cette dernière comprend un pilote automatique 4 axes haute performance, qui accroît la sécurité et réduit la charge de travail du pilote. Son empreinte acoustique particulièrement faible fait du H145 l'hélicoptère le plus silencieux de sa catégorie.