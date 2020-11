La 33e escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque s'agrandit

Base aérienne de Cognac.

Le 12 octobre, la base aérienne 709 de Cognac-Châteaubernard « Commandant Ménard » a accueilli une cérémonie militaire venant célébrer l'expansion de la 33e ESRA (escadre de surveillance, de reconnaissance et d'attaque). Recréée en septembre 2019, celle-ci continue de montée en puissance au fur et à mesure que la flotte de drones de l'Armée de l'Air et de l'Espace croît. C'est ainsi que le mois dernier, le deuxième escadron opérationnel de drones 2/33 Savoie et l'Escadron de soutien technique aéronautique (ESTA) 15.033 Cognac ont vu le jour.



Miser sur les drones.

L'extension de la 33e ERSA est liée à un emploi de plus en plus important des drones MALE. De plus l'arrivée du block 5, pour lequel la France sera complètement autonome dans la mise en œuvre, nécessite plus de moyens. « Ainsi, les mécaniciens de l'ESTA 15.033 Cognac réaliseront l'ensemble des opérations de maintenance des systèmes Block 5 et l'escadron de drones 2/33 Savoie viendra renforcer les escadrons actuels pour assurer la montée en puissance et la préparation opérationnelle des équipages afin de répondre à la forte sollicitation opérationnelle », souligne ainsi l'Armée de l'Air et de l'Espace.



Livraison de Reaper.

Si l'AAE a d'ores et déjà réceptionné un premier système de drone Reaper Block 5, la livraison du second devrait intervenir dès le mois novembre. Ces systèmes seront progressivement modifiés afin d'emporter de nouveaux systèmes et armements. Le ministère des Armées annonce ainsi que dès fin 2021, les Reaper Block 5 emporteront « un pod de renseignement spécifique permettant le recueil de signaux d'origine électromagnétique, ainsi qu'un panel d'armements encore plus complet, comprenant des bombes GBU-49 (guidage GPS/Laser) et des missiles air-sol Hellfire en complément des bombes BGU-12 (guidage laser) ».