L3Harris étend sa présence européenne avec une installation de fabrication de capteurs en Pologne.

L3Harris Technologies (NYSE:LHX) prévoit d'élargir sa présence en Europe en créant une installation avancée d'ingénierie et de fabrication de systèmes de capteurs électro-optiques/infrarouges (EO/IR) en Pologne. La nouvelle installation de 2 800 mètres carrés, qui devrait être opérationnelle début 2024, servira la Pologne, le continent européen et une gamme plus large de clients internationaux.

L'installation vise à employer plus de 30 membres du personnel locaux hautement qualifiés.

L'installation permettra de réaliser des économies transversales en matière de recherche et de développement, d'ingénierie et d'assemblage, et emploiera des techniciens locaux parfaitement formés pour fournir des services de réparation avancés et un soutien aux produits. L'investissement s'appuie sur la longue histoire de L3Harris de fourniture de technologies éprouvées sur le terrain à ses clients en Pologne et vise à employer plus de 30 membres du personnel à temps plein, hautement qualifiés, dans les domaines de la fabrication, de l'ingénierie, de la finance et des opérations.