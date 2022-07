L'USS Kearsarge (LHD 3) à Brest

Le 2 août 1990, l'Irak envahit le Koweit. Afin d'empêcher une éventuelle invasion de l'Arabie Saoudite, les États-Unis lancent l'opération Bouclier du désert. La France participe à cette opération en envoyant des troupes, qui formeront l'embryon de la future opération Daguet durant l'opération Tempête du désert. Cependant, la Marine nationale doit utiliser le porte-avions Clemenceau pour transporter 30 Gazelle et 12 AS 530B Puma et ce, sans son groupe aéronaval embarqué. Il y a donc un trou capacitaire au sein des forces de projection. Forte de cette expérience et avec la fin de la menace soviétique, la Marine nationale cherche à acquérir une classe de bâtiments capable de transporter et soutenir les forces débarquées. Naval Group (à l'époque, DCN) propose alors le "Bâtiment d'Intervention Polyvalent (BIP)" dans sa version de 19.000 tonnes. Ce projet comprend un radier, un pont d'envol et un tremplin pour le décollage d'avions STOVL. Le concept d'utilisation de tels engins est abandonné et les capacités maritimes du BIP sont améliorées : le BIP laisse place au Bâtiment de projection et de commandement (BPC), dont le premier navire sera le Mistral. Ce dernier entrera en service en 2006. En 2019, la Marine nationale décide de changer la dénomination des trois navires de la classe Mistral : les BPC deviennent des PHA (Porte-Hélicoptères Amphibie).