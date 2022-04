L'US Navy confirme le concept de porte-avions léger

Les premiers essais à pleine capacité

Des essais avaient déjà eu lieu en 2019 mais ils cherchaient avant tout à prouver la faisabilité du concept avec treize F-35B. Fin mars 2022, l'USS Tripoli a accueilli 16 F-35B et 3 MH-60S Sea Hawk pour effectuer des opérations aériennes intensives en pleine mer. C'est la première fois que l'US Navy regroupe autant de F-35B sur l'un de ses navires de débarquement. La manœuvre est particulièrement complexe pour les marines et les marins de l'US Navy car il s'agit d'écrire un nouveau chapitre dans le manuel des opérations du bord dans le cas où le groupe embarqué ne comprend que des F-35B et quelques Seahawk en soutien logistique et missions SAR :

quel impact sur les capacités du navire ?

comment optimiser l'espace disponible pour les 20 appareils mais aussi les 3 hélicoptères ?

quel soutien logistique nécessaire pour le groupe aérien embarqué ?

etc.

Par exemple, lors des essais en 2019, il était clair que les deux navires devaient absolument compter un second système d'atterrissage de nuit : de jour, deux F-35B peuvent apponter simultanément mais de nuit, seul un spot n'est équipé. Il semblerait qu'un deuxième spot d'atterrissage soit désormais équipé pour les appontages de nuit.