Quand l'US Navy reprend le concept de porte-avion léger

La classe America (LHA)

La classe America, qui doit représenter à terme 10 unités, a pour but de remplacer les navires de la classe Tarawa. Ces derniers ont d’ailleurs tous été mis en réserve ou démantelés. La classe America se concentre sur le déploiement de forces à grande échelle (du soldat d’infanterie jusqu’aux chars les plus lourds). Les bateaux comprendront aussi un hôpital et un poste de commandement et pourront aussi transporter, entretenir efficacement et mettre en œuvre un petit groupe aérien grâce à son hangar et au pont d'envol de 9.000 m².

Les navires ne disposent pas de brin d'arrêt, de catapulte ni de tremplin et ne peuvent donc recevoir que certains types d'avion STOVL type AV-8B ou F-35B. Enfin, ils mesureront tous 257,3 mètres de long pour un déplacement de 45.693 tonnes à pleine charge. A titre de comparaison, le porte-avion Charles de Gaulle mesure 261,5 m pour un déplacement de 42.500 tonnes à pleine charge, mais il dispose d'un pont d'envol bien plus conséquent de 12.000 m² et du binôme catapultes / brins d'arrêts permettant la mise en œuvre d'appareils plus lourdement armés et à la portée opérationnelle supérieure.