L'USAF valide l'IOC du HH-60W Jolly Green II

Lockheed Martin a annoncé ce 12 octobre que la Force aérienne américaine (USAF) a officiellement déclaré opérationnel son nouvel hélicoptère HH-60W Jolly Green II. L'IOC ou Initial Operational Capability d'un appareil est une étape importante car l'appareil en question peut désormais être utilisé à 100 % de ses capacités lors d'opérations. Le HH-60W Jolly Green II est un UH-60M Black Hawk modifié pour les missions de recherche et de sauvetage au combat (CSAR). Il doit pouvoir s'infiltrer au sein d'un territoire hostile, récupérer les pilotes descendus et revenir en territoire ami et ce, par tout temps et toutes températures. Les modifications incluent notamment :

une autonomie augmentée grâce à un réservoir dont la capacité passe de 1363 litres à 2438 litres ainsi que l'ajout d'une perche de ravitaillement

cabine élargie

blindage et protection balistique

systèmes avancés de survie et de défense

systèmes de communication supplémentaires

capteurs de haute résolution

performances aérodynamiques et de vol stationnaire étendues