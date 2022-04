L'USAF développe un nouveau missile

L'USAF ne possède actuellement pas de missiles air-air modulaire, à l'inverse de l'Armée de l'Air et de l'Espace. Elle possède effectivement le Missile d'Interception, de Combat et d'Auto-défense (MICA). Il est disponible avec un autodirecteur électromagnétique (MICA EM) ou avec un autodirecteur infrarouge (MICA IR). Contrairement aux missiles disposant d'un radar actif, le missile infrarouge est plus difficilement détectable par l'ennemi. Par ailleurs, la technologie actuelle du transfert de l'information permet à un avion radar allié de transmettre la position de l'avion ennemi alors même que l'avion lanceur n'a pas la capacité de détecter celui-ci et peut donc rester passif. L'avion lanceur possède alors plusieurs options grâce à une plus grande variété de missiles.

Enfin, la modularité du moteur permettrait d'allonger ou de raccourcir la taille du missile afin qu'il puisse être transporté par le plus grand nombre des avions de combat actuellement en service dans l'USAF, tout en impactant la vitesse et l'autonomie de combat de ce nouveau missile.