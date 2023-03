L'USAF commande à Boeing 2 variantes du E-7 Wedgetail pour 1,2 milliard $

Un contrat très vague

Ce 1er mars, Boeing a annoncé avoir signé un contrat avec l'US Air Force (USAF). Très peu d'informations sont connues car il s'agit d'une undefinitized contract action (littéralement action contractuelle non définie). Cela implique que les termes du contrat, les spécifications ou le prix ne sont pas encore convenus avant l'exécution même de l'action, qui est, dans ce cas-ci, le développement de deux nouvelles variantes du E-7. Deux informations clés sont pour l'instant connue :

Boeing devra développer deux variantes de son avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) E-7 Wedgetail spécifiquement pour l'USAF. La valeur du contrat est de 1,2 milliards de dollars (soit 1,13 milliard d'euros).

Le communiqué de Boeing parle clairement de l'architecture ouverte de son Wedgetail. De fait, les deux variantes ne seront peut-être pas équipées du radar MESA ou d'autres systèmes présents sur les actuels E-7A. Cependant, l'image de synthèse du E-7 de l'USAF publiée par Boeing (photo de couverture) semble clairement ressembler à un E-7A Wedgtail.

L'E-7A Wedgetail

La version E-7A Wedgetail est un Boeing 737-700 NG convertit pour les opérations de guet aérien avancé et de commandement. Il se distingue par ses nombreux capteurs et notamment son puissant radar Multi-Role Electronically Scanned Array (MESA) de Northrop Grumman. Situé au-dessus du fuselage (10 mètres de long), ce radar à antenne active est bien plus avancé que les radars de générations précédentes (et notamment le radar des E-3 Sentry, surnommés AWACS). Le MESA dispose d'une portée supérieure à 400 kilomètres. Contrairement aux anciens radars, les opérateurs peuvent rediriger la puissance de capteurs "inutiles" (par exemple ceux orientés vers les lignes amies) afin d'augmenter l'apport en énergie d'autres capteurs et donc d'affiner leur portée, les capacités d'identification,...

Cet avion était, en 2022, présent au sein de trois forces aériennes :

La Force aérienne royale australienne (Royal Australian Air Force), 6 E-7A Wedgetail

La Force aérienne de la Corée du Sud (ROKAF), 4 E-7A, désignés Peace Eye

La Force aérienne turque (Türk Hava Kuvvetleri), 4 E-7A, désignés E-7T Peace Eagle

En 2024, la Force aérienne royale (Royal Air Force) sera la quatrième utilisatrice du E-7A, avec l'arrivée du premier des 3 appareils commandés. Ils seront dénommés localement en tant que Wedgetail AEW1.