L'US Army met fin au programme FARA

FARA suit le Comanche et l'Arapaho

Fin du FARA. L'US Army annule son programme d'avion de reconnaissance de la prochaine génération (Future Attack Reconnaissance Aircraft - FARA), mettant ainsi fin à un contrat potentiel de plusieurs milliards de dollars pour Bell aussi bien que la concurrence. Mais c'est surtout le quatrième programme censé remplacer le Bell Kiowa (plus exactement l'OH-58 mis à la retraite en 2014) qui est interrompu en plein vol -ou plutôt en cours de développement-. Il y a eu successivement le programme de l'hélicoptère léger (qui aboutit au RAH-66 Comanche, lequel fut cessé en 2004) puis l'hélicoptère de reconnaissance armé (qui fut à l'origine du Bell ARH-70 Arapaho, interrompu en 2006) et le programme Armed Aerial Scout (littéralement Éclaireur aérien armé) afin d'évaluer la possibilité de recourir à une machine "sur étagère", qui fut interrompu en 2013.

Un Retex en direct des théâtres d'opérations

Il y avait cinq concurrents dans le cadre du programme FARA en 2019, une liste réduite à deux en mars 2020 lorsque seuls Bell ( plus précisement le Bell 360 Invictus) et Sikorsky (le Raider X) furent déclarés éligibles à la phase deux de la compétition. Si le gagnant final devait être annoncé en 2028, il n'en sera rien puisque "nous apprenons depuis le champ de bataille, et notamment celui en Ukraine, que la reconnaissance aérienne a fondamentalement changé", a déclaré le chef d'état-major de l'US Army, le général Randy George. Lequel ajoute "les capteurs et les armes montés sur divers systèmes sans pilote et dans l'espace sont plus omniprésents, d'une plus grande autonomie et plus économiques que jamais".

ITEP gardé en développement

FARA n'est pas le seul programme impacté, puisque de FARA découlait notamment un autre programme, celui de l'ITEP (Improved Turbine Engine Program, littéralement programme de turbomoteur amélioré) ne passera pas en phase de production mais sera gardé dans le domaine du développement. Dans le même ordre d'idées, l'US Army prévoit de mettre fin à la production du Black Hawk UH-60 V au cours de l'exercice 2025, en raison des coûts excessifs.