L'US Air Force réactive un bombardier stratégique B-1B Lancer auparavant stocké dans le désert de l'Arizona

Un Lancer en moins En 2022, à l'occasion d'un entretien de routine sur la base aérienne de Dyess (Texas, États-Unis), un bombardier stratégique B-1B Lancer de l'US Air Force a connu une panne moteur catastrophique. L'appareil, sévèrement endommagé, aurait pu être réparé mais les coûts de cette réparation ont été jugés bien trop élevés. Dès lors, l'US Air Force (USAF) a vu sa flotte de Lancer réduite d'un appareil. L'AMARG La solution est alors venue du 309th Aerospace Maintenance and Regeneration Group (AMARG) : cette unité est responsable du stockage et de l'entretien des appareils sur la base aérienne de Davis-Monthan (Arizona, États-Unis). Cette base est très connue des fans d'aviation militaire car, via Google Earth, il est possible d'apercevoir un nombre très important d'appareils en service ou ayant été en service au sein des différentes forces armées américaines : F-4 Phantom II, F-18 Hornet, F-16 Fighting Falcon, C-5 Galaxy,... Ces appareils sont stockés en vue d'être éventuellement réutilisés plus tard, cannibalisés pour permettre aux appareils en service de continuer à voler ou encore tout simplement, recyclés. Comme démontré sur l'image ci-dessous, l'AMARG comprend plusieurs bombardiers Lancer stockés. L'USAF a donc décidé de sortir le B-1B Lancer "Lancelot" de son sommeil afin de le réactiver.

Au 20 avril 2023, environ 10 B-1B Lancer étaient stockés en plutôt bon état à l'AMARG aux côtés d'autres appareils stockés ou d'épaves d'avions militaires américains. © Google Earth Fermer

"Lancelot" de retour dans les airs Cet avion avait été récemment stocké, ce dernier comptant seulement 2 ans et 11 mois de stockage en Arizona. Les équipes de l'AMARG ont ainsi restauré l'appareil mais pas au point de le remettre en service car les installations de l'AMARG ne peuvent assurer les tâches nécessaires à cette remise en service. En revanche, le bombardier stratégique a été remis en état de voler. Un communiqué de l'Air Force Materiel Command (publié ce 4 avril) a ainsi confirmé qu'après toute une série de tests et d'inspections, "Lancelot" a repris les airs le 8 février 2024 depuis l'AMARG en direction de la base aérienne de Tinker (Oklahoma, États-Unis). C'est cette base, spécialisée dans l'entretien lourd des appareils, qui aura pour mission de remettre en service Lancelot. Le bombardier sera ainsi inspecté dans les moindres détails, réparé si nécessaire mais aussi et surtout, remis à niveau car des améliorations ont été appliquées à la flotte de Lancer durant sa période de stockage. Lancelot ne sera probablement pas le dernier B-1B Lancer à être réactivé : le 5 janvier 2024, un Lancer s'était crashé sur la base aérienne d'Ellsworth (Dakota du Sud, États-Unis). Il est donc fort probable qu'un second Lancer est en train d'être réactivé en ce moment même : le temps nous le dira !

B-1B Lancer "Lancelot" remis en état de vol à l'AMARG et atterrissant à Tinker pour y être remis en service (8 février 2024). © USAF Fermer