Crash d'un bombardier stratégique B-1B Lancer américain

Plusieurs médias ont publié des images d'un incendie au loin, probablement le bombardier en train de brûler. La confirmation en image est venue de la chaine de télévision locale KNBN (NewsCenter1). Celle-ci a publié sur son site internet une image de l'épave du Lancer. S'il est possible de reconnaitre les ailes à géométrie variable de l'avion et son empennage, l'avant de l'appareil semble parti en fumée. À noter que l'avion ne semble pas reposer sur son train d'atterrissage et a terminé son atterrissage entre la piste et le taxiway, comme démontré sur les deux images ci-après.

B-1B Lancer

Durant la deuxième partie de la guerre froide et les décennies suivantes, les bombardiers stratégiques B-1B Lancer, B-2A Spirit et B-52H Stratoforteress assuraient des missions de bombardement conventionnelles mais aussi nucléaires. En mars 2011, les B-1B Lancer ont perdu cette capacité d'emport nucléaire dans le cadre des traités START et New START, avec notamment la suppression de deux connecteurs spécifiques pour l'emport des munitions nucléaires. Il n'empêche, ce bombardier assure toujours des missions de bombardement conventionnelles au sein du Global Strike Command (AFGSC), avec une capacité d'emport conséquente, comme 84 bombes Mk 82 (stand-in) ou encore 24 missiles de croisière AGM-158A JASSM (Stand-off),... Grâce à l'emport d'un pod désignation laser AN/AAQ-33 Sniper RX, ce bombardier peut lui-même désigner les cibles des bombes et autres munitions à guidage laser qu'il emporte. Il est le seul des trois bombardiers stratégiques américains actuellement en service dans l'US Air Force à pouvoir voler aisément en basse altitude, grâce à ses ailes à géométrie variable. Dans ce type de vol, l'équipage est aidé par un système de suivi de terrain.

Enfin, et comme expliqué ci-dessus, l'avion est équipé d'un système d'éjection. Contrairement aux avions de combat, les quatre membres d'équipages ne s'éjectent pas du bombardier via leur siège : c'est toute la cabine qui s'éjecte de l'appareil. Elle est ensuite freinée par plusieurs parachutes et des systèmes gonflables diminuent le choc de l'atterrissage.

Caractéristiques techniques

(D'après l'USAF)

Taille : 44,5 mètres de longueur, envergure de 41,8 mètres (ailes étendues) à 24,1 mètres (ailes repliées) et une hauteur de 10,4 mètres

Propulsion : 4x F101-GE-102 avec post-combustion

Vitesse (max) : Mach 1.2 (soit 1481,76 km/h)

Masse au décollage (max) : 216,6 tonnes

Capacité d'emport de munitions : 34,019 tonnes (dans trois soutes à munitions)

Constructeur : Boeing et North America (anciennement Rockwell)