L'US Air Force a espionné le tir du missile intercontinental nord-coréen

Double tir

Le 17 décembre, la Corée du Nord a tiré un missile balistique courte portée (SRBM) en direction de la mer du Japon. Ce dernier est tombé en mers après un vol d'environ 570 kilomètres et ce, en moins 20 minutes. Ce tir a ensuite été suivi le 18 décembre par le tir d'un missile balistique intercontinental (ICBM). L'information est confirmée par la Corée du Sud et le Japon ( Reuters ). Dans les deux cas, les missiles ont été suivis conjointement par les forces militaires sud-coréennes, japonaises et américaines. Aucun officiel n'a pour l'instant précisé les modèles des deux missiles lancés. Toutefois, Miyake Shingo, vice-ministre des Affaires étrangères japonais, précisait que l'ICBM en question aurait une portée théorique de 15.000 kilomètres. Dès lors, il s'agit probablement d'un missile Hawsong-17 ou du très récent Hawsong-18.

Pourquoi ?

Les tirs nord-coréens ont été effectué suite à l'arrivée du sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire USS Missouri (SSN-780, classe Virginia) dans le port de Busan (Yeongnam, Corée du Sud) mais aussi et surtout suite à la seconde réunion du Groupe Consultatif nucléaire américano-sud-coréen (NGC). Ce groupe permet à la Corée du Sud et aux États-Unis de renforcer leur alliance et d'améliorer la dissuasion sur la péninsule coréenne dans son ensemble et à plus large spectre, dans toute la région.

Les Américains espionnent le tir

Du 17 au 18 décembre, un avion de reconnaissance RC-135S Cobra Ball effectuait une patrouille au-dessus de la mer du Japon. Concrètement, cet appareil se base sur l'avion de transport C-135 Stratolifter et est spécialisé dans le recueil d'images et données électromagnétiques émises lors d'un tir de missile. Ce type d'appareil est en service depuis 1972 : pendant la guerre froide, les États-Unis cherchaient à tout prix à récupérer des informations sur les ICBM soviétiques. Aujourd'hui, les avions sont modernisés, notamment avec les quatre moteurs F-108-CF-201/CFM-56) et sont toujours en service au sein de la Force aérienne américaine (USAF). Ces avions sont facilement reconnaissables par rapport aux autres avions C-135 spécialisés : la totalité de leur aile droite est peinte en noir - moteurs compris. Le but est de limiter les éventuels reflets du soleil sur les capteurs optiques, tous situés dans le carénage droit de l'appareil (entre le cockpit et les ailes).