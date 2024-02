L'Union européenne soutient la décarbonation de l'aéroport de Nice Côte-d'Azur

Dans le cadre de son appel à projets « CEF – Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility » (AFIF), la Commission européenne annonce la sélection d’un nouveau projet financé avec la Banque des Territoires (Groupe Caisse des Dépôts). Parmi les 26 projets sélectionnés par la Commission européenne lors de cette quatrième tranche de l’appel à projets figure le projet de l’aéroport Nice Côte d’Azur visant à électrifier les opérations aéroportuaires au sol. Dans ce cadre, l’Union européenne allouera environ 4,1 millions d’euros de subventions au projet que la Caisse des Dépôts via la Banque des Territoires financera, en quasi-fonds propres, par ailleurs à hauteur de 4,6 millions d’euros.

Nice Côte-d'Azur vise le net zéro en 2030

Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés par le "Pacte vert pour l'Europe" en matière de mobilité verte et de transition environnementale, la Commission européenne mobilise l’AFIF et ses partenaires de mise en œuvre, parmi lesquels la Caisse des Dépôts en France, pour financer des projets tels que celui de l'aéroport Nice Côte d’Azur. Ce projet contribue directement à la mise en œuvre du règlement sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR) qui prévoit que les aéroports devront fournir de l'électricité aux aéronefs en stationnement à tous les postes de stationnement au contact (portes d'embarquement) d'ici à 2025 et à tous les postes de stationnement éloignés d'ici à 2030.

Dans le cadre de sa stratégie climat CAP 2030, le groupe Aéroports de la Côte d’Azur (ACA), dont la Caisse des Dépôts est actionnaire, vise non seulement à atteindre le « NetZero émission de carbone sans compensation » en 2030 au plus tard pour ses propres émissions (scope 1 et 2) mais également à réduire ses émissions de scope 3 (celles de ses parties prenantes). C’est pourquoi la réduction de l’empreinte environnementale de toute la chaine du transport aérien est fondamentale. Passant par l’électrification des opérations au sol, le projet permettra d'économiser sur Nice Côte d’Azur environ 6 700 tonnes d'émissions de CO2 par an.

Des postes électriques pour 69 avions

Concrètement, le projet vise l’électrification des postes avions éloignés via l’installation de prises 50 Hz sur 69 postes avions. Cela permettra d’alimenter les équipements mobiles fournissant aux avions stationnés l’électricité et la climatisation lors des opérations réalisées au sol. Le projet permettra de contribuer activement à la poursuite de la réduction des émissions de CO2 des avions en escale sur l’aéroport car cela limitera significativement l’utilisation d’équipements d’assistance au sol utilisant du carburant ou l’utilisation des moteurs auxiliaires (APU) des avions lors des opérations réalisées au sol. En complément, ACA mettra également en place des bornes de recharge électriques pour accompagner l’électrification du parc des véhicules et d’équipements de pistes. Les deux volets du projet seront progressivement déployés jusqu’en 2026.