L'un des pères du CFM56 et du GE90 s'est envolé

L'un des pères du CFM56...

Meyer "Mike" Benzakein. Son patronyme vous est sans doute inconnu, mais il fut l'un des pères de deux turboréacteurs d'importance, le CFM56 et le GE90. Meyer Benzakein est décédé le 17 février 2023 à l'âge de 84 ans. Né à Alexandrie, en Égypte, Meyer Benzakein a obtenu un diplôme en génie mécanique à l'Institut fédéral suisse de technologie et une maîtrise en génie mécanique à l'université de Columbia. Il a obtenu son doctorat en ingénierie aéronautique à l'université Wayne State de Detroit en 1966. Un an plus tard, il rejoint GE Aerospace à Cincinnati, où il dirige la conception et la certification du CFM56. Produit par CFM, une société commune 50-50 entre GE et Safran Aircraft Engines, le CFM56 a accumulé plus d'un milliard d'heures de vol à ce jour.

...Et du GE90

Meyer Benzakein a également joué un rôle technique de premier plan dans le développement du turboréacteur GE90, qui a été lancé en 1990 en tant que premier moteur de GE Aerospace dans la catégorie des 100 000 livres de poussée. La grande fiabilité du moteur et la réduction du bruit, des émissions et de la consommation de carburant ont créé une combinaison gagnante pour équiper les Boeing "triple sept" (777). Le GE90 a été le premier moteur commercial de l'entreprise à ne pas être dérivé d'un moteur militaire. Il comportait également la première aube de soufflante en composite de fibre de carbone pour un moteur commercial, doublant la résistance des aubes de soufflante traditionnelles en titane pour un tiers du poids. Les moteurs gros porteurs de GE utilisent désormais systématiquement des aubes de soufflante en composite. La chambre de combustion du GE90, qui combine le carburéacteur avec de l'air à haute pression, avait également une conception radicalement différente de celle de ses prédécesseurs.

37 ans chez GE

Après 37 ans passés chez GE, Meyer Benzakein a pris sa retraite en tant que directeur général des programmes d'ingénierie avancée en 2004. Il a ensuite rejoint l'université de l'État de l'Ohio en tant que professeur de l'Institut des frères Wright, où il a occupé le poste de président du département d'ingénierie aéronautique. Il est ensuite devenu directeur du Propulsion and Power Center de l'université. Il a pris sa retraite en 2022.