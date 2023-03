L’ISS de plus en plus internationale

Le 2 mars, un Falcon 9 de SpaceX a expédié vers la Station spatiale internationale deux astronautes américains, Stephen Bowen et Warren Hoburg, le cosmonaute russe Andreï Fediaïev, et l’astronaute émirati Sultan Al Neyadi. Celui-ci est le premier représentant du monde arabe à s’installer pour un séjour de six mois à bord du