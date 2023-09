L’Inde en route vers le Soleil

Quatre mois de croisière

L’Inde a décidément le vent en poupe : neuf jours seulement après avoir déposé en douceur à proximité du pôle sud de la Lune l'atterrisseur Chandrayaan 3 – une première mondiale –, l’Agence spatiale indienne (Isro) a expédié sa première sonde vers le Soleil : Aditya L1 (Soleil L1, en sanskrit).

C’est la première fois que l’Inde vise le point de Lagrange L1 du système Terre-Soleil, situé à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre.

Le lancement est intervenu le 2 septembre à 6 h 20 UTC depuis la base de Sriharikota, sur la côte orientale du pays.

Le lendemain, la première manœuvre sur orbite terrestre a permis de placer l’engin sur une orbite provisoire de 245 km × 22 459 km.

L’objectif final devrait être atteint en janvier 2024, après quelque 125 jours de croisière.

La mission Aditya L1 doit durer 5,2 ans.

Sept charges utiles

Depuis son orbite en halo autour de ce point, Aditya L1 pourra étudier en continu, sans occultation ni éclipse, l’activité de notre étoile et ses effets sur la météorologie terrestre.

Ainsi, les scientifiques espèrent mieux comprendre les questions de chauffage coronal et d'éjection de masse, d’activité pré-éruption et d’éruption, de dynamique de la météorologie spatiale, de propagation des particules et des champs, etc.

Le coronographe est équipé de sept charges utiles pour observer la photosphère, la chromosphère et les couches les plus externes du Soleil (la couronne) : détecteurs électromagnétiques et de détecteurs de particules et de champs magnétiques.

Quatre instruments observeront directement le Soleil, et les trois autres effectueront des mesures des particules et des champs au point de Lagrange L1, fournissant des données sur les effets de propagation de la dynamique solaire dans le milieu interplanétaire.