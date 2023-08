L’Inde roule sur la Lune

Première mondiale

Expédiée le 14 juillet à l’aide d’un lanceur lourd LVM3-M2 mis en œuvre sur l’île barrière de Sriharikota (située sur la côte orientale de l'Inde), la sonde Chandrayaan 3 s’est posée avec succès sur la Lune six semaines plus tard, le 23 août à 12 h 32 UTC.

La République de l’Inde, en réussissant à sa seconde tentative (la première, infructueuse, remonte à septembre 2019), est devenue la quatrième puissance mondiale à se poser en douceur sur notre satellite naturel, après l’Urss, les Etats-Unis et la Chine.

Avec Chandrayaan 3, c’est aussi la première fois de l’histoire qu’une sonde parvient à se poser à proximité du pôle sud de l’astre.

Mission de deux semaines

Construite par l’Isro, l’agence spatiale indienne, la sonde Chandrayaan 3 est la parfaite réplique de l’infortunée mission Chandrayaan 2, avec l’orbiteur en moins : elle comprend un atterrisseur, baptisé Vikram (en mémoire du professeur Vikram Sarabhai, père fondateur du programme spatial indien), et un petit robot d'exploration mobile, Pragyan (Sagesse).

Tous deux sont équipés de panneaux solaires et de caméras, et embarquent des instruments scientifiques pour l'étude du sol lunaire.

Les composants de l’atterrisseur et de l’astromobile n’étant pas conçus pour supporter les basses températures de la nuit lunaire ni pour fonctionner sans énergie solaire, la mission Chandrayaan 3 ne devrait durer qu’une journée lunaire, c’est-à-dire 14 jours terrestres.

Premiers tours de roues et premières mesures

Les premiers essais de Pragyan sont intervenus le lendemain de l’alunissage de Chandrayaan 3.

Au quatrième jour de mission, le petit robot a pris la température du sol, et envoyé des résultats plutôt déconcertants, car bien plus élevés que ce qui était attendu : les températures enregistrées varient en effet entre -10 degrés et +60 degrés Celsius...

Dans la cour des grands

Le succès de Chandrayaan 3 vient conforter la place de quatrième puissance spatiale mondiale de l’Inde, qui se place cette année derrière les Etats-Unis, la Chine et la Russie en nombre de lancements orbitaux… et qui devance l’Europe.

L’Isro s’est notamment fait remarquer ces derniers mois en assurant déployant sur orbite basse deux lots de 36 satellites de la constellation indo-britannique OneWeb dédiés à l’internet global.

L’an prochain, l’Inde pourrait même devenir la quatrième nation capable d’envoyer des hommes dans l’espace…

La résonance de l’exploit de Chandrayaan 3 est d’autant plus importante qu'il survient quatre jours après le crash dans la même région de la sonde lunaire russe Luna 25, qui ambitionnait de redorer le blason du programme spatial russe post-soviétique.