L'inde commence l'assemblage de l'AMCA, prototype de son avion de 5ème génération

Partir des acquis pour progresser

L’AMCA est en effet un programme crucial pour l’Inde dont la capacité à protéger ses frontières est sous pression, son objectif d’avoir 42 escadrons opérationnels n’étant pas atteint et l’arrivée des Rafale ne permettant probablement pas d’y arriver. De plus, le reste de sa flotte est majoritairement composé de Mirage, de Su-30 MKI, de Jaguar et de Mig-21 vieillissants. Face à l’agitation pakistanaise et chinoise, l’Inde souhaite donc disposer d’un avion de génération 5.5 pour garantir l’intégrité de son territoire avec un calendrier très agressif. Pour l’instant, seules 7 années sont prévues entre le premier vol et la mise en service d’AMCA, alors que 11 furent nécessaires pour le Rafale, et 15 pour le F-22.

Pour y arriver, l'Inde espère pouvoir capitaliser sur ses expériences passées. En effet, le pays a essayé dès les années 80 de se doter d’un avion de chasse « Make in India » avec le HAL Tejas et le moteur Kaveri. Ce dernier n’a cependant jamais dépassé la phase de développement, et l’avion final intègre de nombreux composants étrangers : moteur américain, radar israélien et missile aux origines russes. Face à ces écueils passés, on comprend mieux la volonté indienne de se concentrer sur le développement de l’avion et de ses systèmes en choisissant un moteur américain en premier lieu, avant de se lancer dans le développement d’un moteur « local » en collaboration.