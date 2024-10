L’IA dans l’aérospatiale et la défense

L’Académie de l’Air et de l’Espace (AAE) organise les 13 et 14 novembre à Paris et en distanciel un colloque international sur les applications de l'Intelligence Artificielle dans l'aéronautique, l'espace et la défense.

L’événement s'adresse aux opérateurs de systèmes aérospatiaux civils et de défense, à leurs sous-traitants et développeurs industriels, aux organismes de recherche, ainsi qu'aux services publics et aux régulateurs.

L'objectif est de faire le point sur les évolutions au sein de ces secteurs et d'identifier les futurs systèmes critiques correspondants capables de tirer le meilleur parti d'une IA industrielle et de confiance, tant du côté du développement que des opérations.

Renseignements sur https://academieairespace.com/ai-conference/