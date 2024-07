L’Eurofighter bat un record en volant plus de 10 heures !

Was unsere treuen @WhatsApp -Follower schon wissen: Wir haben ihn - den #Weltrekord ! Nie zuvor ist ein #Eurofighter am Stück länger in der Luft gewesen. Nach 10 Stunden und 31 Minuten setzte der Kampfjet gerade um 0:33 Uhr Ortszeit auf der Hickam Air Force Base in Pearl Harbor… pic.twitter.com/fMmAlqzrYt

Ce vol exceptionnel a pris place dans le cadre de l’exercice Pacific Skies 2024, réunissant les forces aériennes allemandes, françaises et espagnoles. Avec 1 800 militaires mobilisés, ce sont neuf A400M, six A330 MRTT, un A330-200, douze Eurofighter, douze Tornados et quatre hélicoptères H145M qui volent au-dessus de l’Inde, l’Australie, le Japon et l’Alaska entre le 27 juin et le 15 août. Basés au Japon durant plusieurs jours, les aviateurs de la Luftwaffe ont ainsi pris part à l’opération Nippon Skies. En rejoignant Hawaï, ils viennent grossir les rangs de l’exercice annuel RIMPAC (Rim of the Pacific Exercise). Cet exercice naval titanesque mené par les États-Unis réunit chaque année des dizaines de participants. L’édition 2024 comptabilise vingt-neufs nations pour 25 000 navigants et s’achèvera le 1er août.