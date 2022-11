L'Etat roumain prend le contrôle de la compagnie low cost Blue Air

L'Etat roumain se prépare à prendre le contrôle de la compagnie aérienne Blue Air en raison de ses nombreuses dettes impayées, a annoncé vendredi l'entreprise, dont l'avenir est incertain. Blue Air a convoqué une assemblée générale des actionnaires pour "transférer la propriété de 75% de ses actions à l'Etat", détaille le communiqué sans préciser la date à laquelle celle-ci se tiendra.

Un prêt de 60 millions d'euros contracté en 2020

Pour faire face aux conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le secteur aérien, la firme roumaine avait contracté en 2020 un prêt de 300 millions de lei (60 millions d'euros) auprès de la banque publique Exim, et avait apporté 75% de son capital et six avions en garantie. Ce sont ces actifs qui vont aujourd'hui passer dans le giron de l'Etat. "Cette mesure était nécessaire en raison du manquement répété de Blue Air à ses obligations au titre de l'aide d'État accordée, à savoir le non-paiement des intérêts et des versements en capital", a expliqué le ministère des Finances dans un communiqué.

Annulation de 11 000 vols

Dès 2021, Blue Air s'était retrouvé dans l'incapacité d'honorer ses mensualités auprès de son créancier. Sa situation financière s'est encore aggravée l'été dernier quand la compagnie a été sanctionnée par deux amendes, pour avoir annulé plus de 11.000 vols et ne pas avoir respecté ses obligations concernant ses émissions de gaz à effet de serre. Début septembre, la compagnie a annoncé cesser toute activité, se disant incapable de payer ses fournisseurs et provoquant le chaos avec 54.000 passagers affectés.

Une liquidation pure et simple de Blue Air pas exclue

Fondée en 2004, Blue Air desservait de nombreuses destinations européennes et était le deuxième opérateur aérien du pays, derrière la compagnie nationale roumaine Tarom. Si le président de l'Agence des actifs de l'Etat, Florian Daniel Geanta, a dit dans la presse locale vouloir "remettre cette entreprise sur pied", ses actifs pourraient simplement être liquidés pour rembourser une partie des dettes.

