L'entretien des Twin Otter utilisés par les Forces spéciales et la DGSE sera assuré par Daher

Les détails de l'accord

Ce 28 juin, Daher a été sélectionné pour effectuer l'entretien des avions légers DHC-6 Twin Otter de l'Armée de l'Air et de l'Espace (AAE) et ce, durant les sept prochaines années. Concrètement, les équipes de Daher seront responsables du soutien technique de la flotte de Twin Otter, la fourniture de pièces de rechange, la maintenance préventive de la cellule, du turbopropulseur et des hélices ou encore différentes tâches de gestion du maintien en navigabilité. Les différentes prestations seront effectuées depuis la base aérienne 105 d'Évreux-Fauville (Eure, France) et la base aérienne 123 d'Orléans-Bricy (Loiret, France). À noter qu'au vu de leur utilisation par différents services et unités en opérations extérieures, l'entretien pourra également être effectué en métropole de manière plus générale mais aussi en dehors de la métropole.

Léger mais multi-rôle

Les cinq avions DHC-6 Twin Otter, utilisés par les Forces spéciales et la DGSE, sont essentiels en raison de leur polyvalence mais aussi pour leur robustesse. Ces bimoteurs, capables de décoller et atterrir sur des pistes courtes et non préparées, offrent une flexibilité opérationnelle exceptionnelle. Ils peuvent transporter jusqu'à 19 passagers ou 1,9 tonne de matériel, rendant ces appareils adaptés à des missions variées telles que le transport de troupes et de matériels, le parachutage (y compris les parachutistes sportifs) ou encore l'évacuation médicale. De plus, les deux moteurs PT6A de Pratt & Whitney ainsi que leur fuselage robuste leur permettent de fonctionner dans des conditions extrêmes. Au niveau protection, un précédent contrat a permis l'ajout - en fonction du risque de la mission - de plaques de protection amovibles, assurant une protection balistique contre les calibres de 9 et 7,62 mm.

Ainsi, au vu de leur utilisation "spéciale et discrète", le contrat avec Daher Aerospace, qui garantit l'entretien et la disponibilité continue de ces appareils, est donc crucial pour les futurs missions spéciales des différentes unités de Forces spéciales et de la DGSE.